„Къщите на самоубийците“ в Боливия са заплашени от срутване

В ъв високопланинския град Ел Алто в Боливия редицата от цветни вълнообразни метални покриви – сини, оранжеви, червени и зелени – за момент отвлича вниманието от ужасяващата гледка отдолу. А тази гледка е рязко започваща пропаст само на сантиметри от къщите, известни сред местните като „домовете на самоубийците“ заради високия риск, който обитателите им поемат, пише Ройтерс (Reuters).

Тънкият ред от крехки конструкции виси на ръба на скала, с отвесен наклон от стотици метри.

Експерти и градски власти казват, че скалата ерозира, което прави домовете още по-опасни – откъдето идва и прякорът им.

Несигурните домове служат най-често за работни места за шаманите Аймара, познати още като ятири, където правят дарове на Пачамама или Майката Земя. Но поройни дъждове и глобалното затопляне все повече подкопават основите на сградите.

