Къде е Макрон? Френският президент изчезна насред предизборна криза

П оследният път, когато Еманюел Макрон беше забелязан на публично място, той носеше тъмно авиаторско яке, слънчеви очила Top Gun и черна бейзболна шапка.

Неговият инкогнито вид на рок звезда, докато гласуваше в крайбрежния град Ле Туке в неделя, привлече много внимание в социалните медии и новинарските канали.

Но въпреки тази публична поява, истината е, че напоследък Макрон е направил крачка назад от обществения поглед. Освен планираните международни ангажименти, той не е бил забелязван навън от почти две седмици.

Macron voting in his district this weekend.

You should understand there's big dissonance about this guy across political spectrum.



RWs think he's globalist puppet tool of Left, and leftists rabidly scream that he's secret machiavellian figure willingly driving country to fascism pic.twitter.com/55aGl9NVEe