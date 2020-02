Италианският парламент свали имунитета на Матео Салвини

И талианският Сенат гласува днес за снемане на имунитета на лидера на крайнодясната партия Лига и бивш вътрешен министър Матео Салвини, което позволява той да бъде съден заради случай с блокиране на мигранти на борда на кораб миналото лято, предадоха световните агенции.

За решението гласуваха 152 сенатори, а против 76, уточнява АНСА. Партията Лига на Салвини бойкотира вота.

Преди началото на вота днес Салвини, който по време на събитията миналото лято беше вицепремиер и вътрешен министър, защити действията си.

Тогава той не допусна 116 мигранти, спасени от кораба "Грегорети" на италианската брегова охрана, да слязат на италианска територия в продължение на няколко дни. Съд в град Катания на остров Сицилия обвинява Салвини в "злоупотреба с власт и отвличане".

По това обвинения, той може да получи до 15 години затвор, ако вината му бъде призната в съда, отбеляза Фрас прес.

"Няма да отида в тази съдебна зала, за да се защитавам, ще отида да се застъпя с гордост за онова, което направих", заяви по-рано днес Салвини пред сенаторите. Той подчерта, че е било негово задължение да защитава италианските граници, когато е бил вътрешен министър.

"Моите две деца имат правото да знаят, че татко им отсъстваше толкова често от вкъщи, не за да взима хора за заложници, а за да защитава италианските граници и да се грижи за сигурността на страна", посочи Салвини.

"Противниците трябва да бъдат побеждавани на изборите, не в съдилищата", добави крайнодесният лидер, изградил възхода на партията си върху борбата срещу имиграцията. Понастоящем според социологическите проучвания "Лига" се радва на 30-процентно доверие и е първата политическа сила в страната.

На 25 юли 2019 г. корабът на италианската брегова охрана "Грегорети" спаси общо 140 мигранти, потеглили няколко дни преди това от либийските брегове за Европа с две лодки. Над 20 от тези спасени мигранти бяха свалени на италианския бряг поради здравословни причини. Но 116 други останаха на кораба цяла седмица, тъй като Салвини не разреши да бъдат свалени в Италия, припомня Франс прес.

Месец преди това Салвини беше прокарал закон, който засилваше неговите правомощия и предвиждаше министърът на вътрешните работи да може да ограничава и дори да забранява влизането, транзита или спирането на кораби в италиански териториални води, изтъквайки мотиви свързани с обществения ред и сигурност.

Сега стратегията на Салвини и на неговите поддръжници от "Лига" ще бъде да защитават в съда тезата, че става дума за колективно решение на правителството за блокиране на мигрантите на борда на "Грегорети".

В своя защита Салвини припомня сходен случай от август 2018 година. Тогава 177 мигранти на борда на кораба на италианската брегова охрана "Дичоти" отново не бяха допуснати да слязат на италианска територия дни наред. По това време италианското правителство на Джузепе Конте каза, че става дума за колективно взето решение и Сенатът блокира искане на правосъдието за снемане на имунитета на Салвини, за да бъде изправен той пред правосъдието.

