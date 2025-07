Какво представлява хроничната венозна недостатъчност и колко сериозно е състоянието на Тръмп?

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (ХВН), след като е бил прегледан заради подуване на долните крайници и синини по ръцете, съобщи Белият дом, цитиран от Al Jazeera .

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви в четвъртък, че диагнозата е поставена, след като президентът е изпитвал лек дискомфорт в краката в продължение на няколко седмици.

В официално публикувано писмо личният лекар на Тръмп, д-р Шон Барбабела, потвърждава, че няма данни за дълбока венозна тромбоза или артериално заболяване. Всички лабораторни показатели на президента са в норма.

"Извършено е и ехокардиографско изследване, което потвърждава нормална структура и функция на сърцето", се допълва в писмото.

