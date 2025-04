Колко безопасни са всъщност хеликоптерите?

К атастрофата на туристически хеликоптер в река Хъдсън отне живота на шестима души, включително на пилота и три деца. Причините за инцидента засега са само предмет на спекулации, докато Националният съвет за безопасност на транспорта не извърши пълно и задълбочено разследване, предава The Hill .

Разликата между полетите със самолети и с хеликоптери може да създаде у някои хора впечатление, че хеликоптерите са по-малко безопасни. Данните обаче не подкрепят това възприятие.

Полетът със самолет по своята същност е линеен – излитането, полетът и кацането обикновено се извършват в една и съща посока. Хеликоптерите, от своя страна, са проектирани да се движат във всяка посока, което им дава по-голяма гъвкавост и маневреност. Тъй като и двата вида летателни средства използват въздушното пространство, техните полети са под юрисдикцията на Федералната авиационна администрация. Това означава, че полетите с хеликоптери, както и с самолети, са строго регулирани, включително чрез контрол от страна на въздушния трафик, за да се гарантира спазването на най-високите стандарти за безопасност.

Данните за фаталните инциденти при различните видове полети са показателни. За периода от 2018 до 2022 г. броят на фаталните инциденти с хеликоптери е бил 0,77 на 100 000 летателни часа, като целта е този показател да бъде намален до 0,55 или по-нисък. За сравнение, при общата авиация (включваща развлекателни, частни и бизнес полети) този показател е 0,88 на 100 000 летателни часа. При търговската авиация рискът от фатални инциденти е практически нулев – само три такива случая са регистрирани между 2010 и 2023 г., при положение че са осъществени милиони летателни часове.

Няма оцелели след катастрофата с малък самолет в САЩ

Когато се случи самолетна катастрофа, най-честата причина е човешка грешка, следвана от технически неизправности. Това важи и за хеликоптерите – инцидентите могат да включват грешки при управлението от страна на пилота или дори отговорния технически персонал, който не е подготвил машината по надлежния ред за полета. Контролният списък, който се използва преди всеки полет, е създаден именно с цел да се гарантира максимална безопасност. Въпреки всички тези предпазни мерки обаче грешки се случват.

Хеликоптерите и самолетите също така се използват в различни случай. Самолетите обикновено се използват за по-ефективно пътуване на по-дълги разстояния. Хеликоптерите летят с осезаемо по-ниска скорост и затова се използват за по-къси маршрути. Те често се използват за бързо достигане до райони, където самолетите не могат лесно да маневрират.

Just how safe are helicopters? NYC crash leaves many wondering. https://t.co/MYsTyWZzXJ