Коки Бенет - папагалът, живял 120 години (СНИМКИ)

К огато мислите за животните с най-дълга продължителност на живота, вероятно не се досещате за „сравнително малка порода папагали“.

Папагалът Коки Бенет от Сидни, Австралия, умира през 1916 г., той е достигнал възраст, за която повечето хора могат само да мечтаят.

Коки е роден по времето, когато Джордж Вашингтон е президент на САЩ, а Наполеон е просто случаен човек от френската армия. Той предшества откритията, както на Розетския камък, така и на птицечовката.

За разлика от това светът, който той напуска, е потънал в един от най-смъртоносните конфликти в историята, в който танковете и картечниците са заменили мускетите и конете. По времето, когато той умира, самолетите могат да летят на автопилот, а Холивуд се влюбва в комик на име Чарли Чаплин.

A sulphur-crested cockatoo named Cocky Bennett lived to 119. Cocky was almost featherless for the last two decades of his life and had a long curved beak. pic.twitter.com/VYodv7vKY5 — Elia Kabanov (@metkere) August 9, 2022

Колко необичаен беше животът му?

Като опитомено какаду, Коки би могъл да живее около 80 години – приблизително същата продължителност на живот като хората, които са се грижили за него. Следователно надхвърлянето на този праг с цели 50 процента, до 120 години, е забележително – и не е изненадващо, че Коки е надживял поне двама от собствениците си през годините, пише IFL Science.

„Коки прекара първите си 78 години в пътуване по света с капитан Джордж Елис, неговия собственик, който участва в търговията на островите в Южно море“, пише историкът Кейти Гилкрист през 2014 г.

Но когато Елис издъхва на 87-годишна възраст, Коки е приет от племенника на капитана Джоузеф и неговата съпруга Сара, посочва още той.

This isn't bad taxidermy. Cocky Bennett looks fսcked-up because he was 115 years old in this picture, with 5 more years to go. pic.twitter.com/xWqn9XfUbo — Qblurt 🍊🌴 (@Qblurts) December 21, 2023

Но едва през 1889 г., когато Джоузеф издъхва, Сара се омъжва повторно и новата двойка се мести в южната част на Сидни. Сара и новият ѝ съпруг Чарлз Бенет купуват местния хотел Sea Breeze, папагалът живее в хотела и дълги години управлява със своите собственици, описва необикновеният живот на пернатия домашен любимец Гилкрист.

„Той бил изключително приказлив, популярен и познат на хиляди жители и посетители. Коки имал клетка на предната веранда на хотела, където поздравявал стари приятели в неговия шумен и неподражаем стил“, пише още тя.

Птицата става известна със своите комични крилати фрази.

Cocky Bennett Was 120 When He Died. Also, He Was A Parrot.https://t.co/Egp4U6F8Qe — IFLScience (@IFLScience) July 22, 2024

Птицата се сблъскала и с PBFD – често срещано вирусно заболяване, което дори днес убива до 50 процента от заразените папагали, според The Sydney Morning Herald – Коки прекарва последните няколко десетилетия от живота си почти плешив, пише още историкът.

Същата болест е отговорна за неговия необичаен клюн: дълъг и усукан, само чрез ядене на предварително намачкана храна Коки можел да получи някакви хранителни вещества до края на живота си, обяснява Гилкрист.

Папагалът е починал на 26 май 1916 г., сочат доклади от онова време.

* Във видеото: Чуйте певицата, която изнася серенади на своите папагали

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase