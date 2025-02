Кой е Илие Боложан, който временно ще заеме президентския пост в Румъния

П редседателят на Сената (втората най-висока държавна длъжност в Румъния) Илие Боложан ще бъде временно изпълняващ длъжността президент на Румъния, след като днес Клаус Йоханис подаде оставка от поста, предават местните медии, като се позовават на член 98 от Конституцията на страната.

Илие Боложан е роден на 17 март 1969 г. в село Биртин, окръг Бихор. След като завършва гимназия по математика и физика в Орадя, учи механика (1988-1993) и математика (1990-1993) в университета в Тимишоара. През 2005 и 2006 г. посещава специализирани курсове по публична администрация във Франция и в Националния институт по администрация в Букурещ.

От 1993 г. е член на Национално-либералната партия, а от 26 декември 2024 г. е избран за неин председател, след катастрофалните резултати на НЛП на първия тур на президентските избори.

Бил е кмет на Орадя в продължение на 12 години, между 2008 и 2020 г., привличайки множество проекти с невъзвръщаеми средства, които превръщат града в търсена туристическа дестинация.

В миналото е работил и като кмет и председател на Окръжния съвет в Бихор. В периода 2007-2008 г. е бил генерален секретар на румънското правителство.

