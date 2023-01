Ключов въпрос за 2023 г.: Нарастващото влияние на Китай в Африка

П осещението на новия външен министър на Китай в Африка и съперничеството между Китай и САЩ в региона поражда няколко въпроса във връзка с нарастващото влияние на Китай на африканския континент.

Посещението на Цин Ган и приоритетити на Китай в Африка

По време на първото си посещение в Африка Цин се опита да увери африканските партньори на Пекин, че той цени отношенията си с континента, тъй като Китай се надява да затвърди влиянието си в Африка. Бившият китайски посланик в САЩ, към когото често се отнасяха хладно на фона на напрежението между Вашингтон и Пекин, приключи едноседмичното си посещение на 16 януари, след като обиколи Етиопия, Габон, Ангола, Бенин и Египет и се срещна с ръководителя на Африканския съюз.

What is the first agenda for China’s new foreign minister, Qin Gang? Visit Africa. It’s a long-term vision and partnership that the US/EU can never match. pic.twitter.com/1qM19nSfkC

През последните 32 години Китай неизменно изпраща своя външен министър на посещение в Африка - континент, на който досега през XXI век е установил огромно икономическо влияние. Това показва колко много Китай е поставил Африка на преден план в глобалната си външнополитическа програма, особено по инициативата на Си Дзинпин "Един пояс, един път" за разширяване на икономическото надмощие в Африка и Азия.

Посещенията на Цин в конкретни държави демонстрират желанието на Китай да си осигури влияние върху напрежението между Пекин и Запада и опасенията за нова Студена война.

Цин искаше да увери Африка, че подкрепя нейния независим икономически растеж. Той искаше да разсее разпространените схващания за китайската външна политика в Африка, че тя налага на континента "дългов капан" и "дворцова дипломация" - идеи, често цитирани от американските коментатори или политици, които целят да представят китайските инвестиции на континента като хищнически и целящи просто да си осигурят подкрепата на африканските правителства, вместо да помагат на хората.

По този начин посещението на такава авторитетна личност в световен мащаб спомага за гарантиране на нарастващото влияние на Китай в Африка, като същевременно има за цел да засили меката сила на Пекин на континента наред със значителното му финансово влияние.

Влиянието на Китай в Африка е по-силно от това на САЩ

Заедно с инициативата "Един пояс, един път", изпълнението на инициативата на Пекин "Go Global" през 2000 г. постави Африка като ключова цел в целите на китайската външна политика. Въпреки че китайските инвестиции в Африка достигнаха своя връх през 2013 г., те продължиха постепенно да изпреварват САЩ по отношение на влиянието си на континента. Днес Пекин е най-големият строител на инфраструктура в Африка, включително пътища, мостове, железопътни линии, електроцентрали и правителствени сгради.

Китай и САЩ в битка за Африка

Вярно е, че някога САЩ бяха водещи по отношение на помощта и развитието на континента, но вероятно много африкански правителства са оценили китайските инвестиции като по-привлекателни. Докато САЩ говорят за правата на човека и политически реформи като предварително условие за помощ в Африка, Китай представя политика на необвързаност на помощта си.

И като втората по големина икономика в света с ясни глобални амбиции, финансовата мощ на Китай и политиката му на ненамеса във вътрешните работи на други държави го поставят в изгодна позиция да предостави алтернатива на натиска на САЩ върху държавите да въведат демокрация в замяна на по-рестриктивна помощ за развитие.

Разбира се, Китай има известен интерес от стабилност. В края на краищата стотици хиляди китайски работници работят в световен мащаб в инфраструктурните проекти на Пекин в чужбина, което означава, че политическата стабилност е предпоставка за това Китай да може да си осигури инфраструктура. А комуникацията с Етиопия по време на войната в южната провинция Тиграй означава, че Китай все още подкрепя стабилността в тази страна.

САЩ отпуска 55 млрд. долара на Африка през следващите три години

Така че, въпреки че държавите все още могат да изберат както САЩ, така и Китай, целенасочените инвестиции на Пекин в Африка, както и ухажването на правителствата, са огромен фактор за това, че той изпреварва финансовото влияние на Вашингтон.

Реакцията на САЩ на експанзията на Китай в Африка

Въпреки че Китай представя програмата си в Африка като насочена предимно към развитието, САЩ със сигурност се чувстват застрашени от присъствието на Пекин. Наред с факта, че Китай е изпреварил САЩ в тази област, перспективата за военно присъствие на Китай в Африка също предизвиква тревога в САЩ.

Понастоящем Китай няма явно разположени войски на континента за разлика от САЩ и Франция. Вместо това нарастващото военно присъствие на Китай е кулминацията на инвестиции на континента, които са направени преди повече от две десетилетия.

