Китай регистрира първи случай на H10N3 на птичи грип

К итай регистрира първия случай на човешко заразяване с щама H10N3 на птичия грип, съобщиха днес китайските здравни власти, предаде Ройтерс.

Заразеният е 41-годишен мъж в провинция Цзянсу, Източен Китай. Мъжът живее в град Чжънцзян и е приет в болница на 28 април, след като е развил треска и е проявил други симптоми.

На 28 май е станало ясно, че мъжът е заразен с щама H10N3 на птичия грип.

Този щам е относително по-малко опасен от други щамове на птичия грип и рискът той да се разпространи сериозно е много малък, заявиха китайските здравни власти.

