Русия съобщи за зараза на хора с птичи грип

Р усия е регистрирала първи случаи на предаване на вируса на птичи грип AH5N8 от птици на хора и е съобщила за това на Световната здравна организация (СЗО), предадоха Ройтерс и ДПА, като цитираха изявление на Анна Попова, директор на Роспотребнадзор.

"Страната е докладвала на СЗО "преди няколко дни, след като бяхме абсолютно сигурни в резултатите" от изследванията", каза Попова за държавния тв канал "Русия 24".

"Няма данни за предаване на заразата от човек на човек", допълни тя.

Russia reports first case of human infection with AH5N8 bird flu to WHO https://t.co/UlHf5nVakb pic.twitter.com/fqDYh1jAqC