Китай отново критикува западните санкции

К итайският президент Си Цзинпин отново изрази становището на страната си против налагането на едностранни санкции и "юрисдикцията на дългата ръка". По думите му тактиката на "разделяне" и оказване на натиск, например чрез прекъсването на веригите на доставки, няма да проработи, предаде Ройтерс.

Във видеообръщение към ежегодния Форум за Азия в Боао на южния китайски остров Хайнан Си добави, че са нужни усилия за стабилизиране на глобалните вериги на доставки, но добави, че китайската икономика е устойчива, а дългосрочните тенденции в развитието ѝ са непроменени.

Meeting with President of China Xi Jinping: trade and economic cooperation, countering COVID-19, opening of the #Beijing2022 Olympics https://t.co/DjlhUsaUOk pic.twitter.com/9yem7RmRUw