Ким Чен-ун на бял кон в свещена планина, съзряха символика

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун изкачи най-високия връх на Корейския полуостров - планината Пектусан, смятана от севернокорейците за свещена, съобщи днес държавната осведомителна агенция КЦТА, цитирана от ТАСС.

Съветниците му са убедени, че лидерът "планира голяма операция". Това пише в доклад, цитиран от държавните медии, който включва и пищно описание и изображения на севернокорейския лидер, който язди бял кон до най-свещената планина на Северна Корея.

Ким "изкачи планината на бял кон по първия сняг, паднал на планината Пекту", отбеляза КЦТА.

"Конният му поход до планината Пекту е велико събитие с огромно значение в историята на корейската революция - се казва в съобщението. - Възседнал коня на върха на планината Пекту, той с дълбоки чувства си припомни пътя на тежката борба, изминат от него заради едно велико дело - изграждането на най-могъщата страна с вяра и воля. "

North Korean leader Kim Jong-un rode a white horse to Mt Paektu and lashed out at sanctions, the state-run KCNA news agency reports — hailing the action as "a great event of weighty importance" https://t.co/S5PFEFcy6T