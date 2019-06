С евернокорейски висш служител, за когото беше съобщено, че е в трудов лагер, присъства на концерт този уикенд заедно с Ким Чен-ун, съобщава Би-Би-Си (BBC).

Миналия петък южнокорейски медии обявиха, че Ким Йонг-хол е бил изпратен в лагер за преквалификация като наказание.

Този уикенд севернокорейските медии го показаха на музикално представление с други официални лица.

Списък с присъстващите го идентифицираше, макар че лицето му беше частично закрито.

Ким Йонг-хол, бивш шпионин, е описван като дясната ръка на севернокорейския лидер.

Докладът от петък, че Ким Йонг-хол е изчезнал, започваше с анонимен източник, цитиран в един южнокорейски вестник. Той посочваше още, че Ким Хаок-хол, бивш севернокорейски пратеник в САЩ, е бил екзекутиран на летище в Пхенян.

Ким Хаок-хол беше друга ключова фигура в преговорите преди срещата на върха между САЩ и Северна Корея, проведена през февруари.

Макар че той не беше сред участниците, изброени за събитието в неделя, държавните медии все още не са съобщили за екзекуция или наказание, така че местонахождението му остава неясно.

Присъствието на Ким Йонг-хол на концерта в неделя не гарантира, че той не е обвинен или наказан за спирането на преговорите между Пхенян и Вашингтон.

„Не бих се изненадал, ако той бъде понижен”, коментира експертът по Северна Корея Андрей Ланков от университета „Кукмин” в Сеул. „Но в неделя той беше видян съвсем жив и това означава, че все още е на властова позиция”.

„Ако беше в затвора или в трудов лагер, никога нямаше да му бъде позволено да бъде забелязан на подобно събитие”, добавя Ланков.

