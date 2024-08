Кибернападение: Предизборният щаб на Тръмп е бил хакнат

П редизборният щаб на кандидата за президент на САЩ Доналд Тръм обяви днес, че някои от вътрешните му комуникации са били хакнати, и обвини за кибернападението Иран, предаде Ройтерс.

От екипа на Тръмп не представиха преки доказателства за твърденията си, но припомниха враждебността между предишния американски президент и Техеран в миналото.

От предизборния щаб на Тръмп излязоха с това изявление, след като новинарският сайт "Политико" съобщи, че е започнал да получава от анонимен акаунт имейли с вътрешни документи на кампанията на републиканеца.

Trump campaign says internal communications were hacked, including Vance 'dossier,' by foreign sources https://t.co/2o1yXWJn0q