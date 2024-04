Картата на Иран разкрива колко близо са били израелските удари до ядрени обекти

О тветните удари на Израел в Иран изглежда бяха насочени към ядрени обекти в петък, предупреждавайки за повишени опасности на фона на продължаващата война в сянка между двете регионални сили, която заплашва да излезе извън контрол.

Картите вече разкриха местонахожденията на иранските ядрени обекти, след като ударите - описани като "три експлозии" от иранската информационна агенция Far - бяха чути близо до град Каджаварестан, близо както до летището Исфахан, така и до военновъздушната база Шекари.

Иран заяви, че близките ядрени обекти "са защитени".

Конфликтът “око за зъб“ сега заплашва да ескалира в целия регион, предупреждавайки за изключителни опасности на фона на военното отмъщение, което се извършва толкова близо до няколко големи ядрени обекта.

"Ръцете ни са на спусъка": Иран предупреждава, че знае къде са ядрените обекти на Израел

Исфахан е дом на няколко важни ирански военни съоръжения, не само ядрени. Градът, близо до центъра на страната и на около 400 километра южно от столицата Техеран, също така разполага с по-широка военна въздушна база, фабрики, свързани с производството на дронове и друго военно производство.

Заводът за обогатяване на уран в Натанц се намира близо до района, където се предполага, че са извършени ударите.

Отделен завод за преработка на уран се намира в Зерденджан, югозападен регион на Исфахан.

Съоръжението, което е построено през 1999 г., управлява три малки изследователски реактора, доставени от Пекин. Той също така се занимава с производството на гориво и други дейности за гражданска ядрена програма.

Смята се също, че Иран има флот от почти пет десетилетия стари F-14 Tomcats близо до базата, която е закупил преди Ислямската революция през 1979 г.

След атаките рано в петък ядреният орган на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), потвърди, че "няма щети по ядрените обекти на Иран".

Директорът на организацията, генерал Рафаел Мариано Гроси, призова за "изключителна сдържаност от всички" и повтори, че "ядрените съоръжения никога не трябва да бъдат цел във военни конфликти". МААЕ заяви, че следи много внимателно ситуацията.

Иран досега омаловажаваше атаките, ограничавайки съобщенията по държавната телевизия до потвърждение на съобщения за дронове във въздуха и твърдейки, че неговите батерии за противовъздушна отбрана са били разгърнати бързо в отговор.

“Експлозията тази сутрин в небето на Исфахан е свързана със стрелба на системи за противовъздушна отбрана по подозрителен обект, който не е причинил никакви щети“, съобщи Асошиейтед прес, потвърждавайки командващия иранската армия генерал Абдолрахим Мусави по държавно предаване.

Американски служители потвърдиха удара, като добавиха, че президентът Джо Байдън е бил предупреден по-рано в четвъртък, че атаката ще дойде в рамките на следващите 48 часа. Израел увери САЩ, че иранските ядрени съоръжения няма да бъдат атакувани.

Нито един ирански служител не призна публично, че Израел стои зад атаката, докато Израел също не коментира ударите.

🚨🇮🇷 BREAKING: IDF STRIKES 9 SITES IN IRAN



American officials report that 9 sites in Iran were targeted.



They assert that Israel has confirmed it will not target any nuclear facilities.



Source: Yediotnews https://t.co/UZGuMyRPwQ pic.twitter.com/thPN26rnBQ