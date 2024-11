“Калкулатор на смъртта”: Болници в Англия тестват сърцата на пациентите

Х иляди британци от догодина ще могат, ако желаят, да разберат вероятната дата на смъртта си при посещение в болница. Прогнозата ще бъде направена от “калкулатор на смъртта” с изкуствен интелект, който е доказал в проучвания, че правилно идентифицира риска от смърт през 10-те години след прегледа на пациента с до 78 процента точност, пише 24 часа.

Звучи плашещо, но всъщност целта не е да бъдат стресирани болните, а да бъдат откривани преждевременно скрити рискове, които лекарите не са способни да забележат, обясняват нововъведението британското издания “Индипендънт”.

Калкулаторът използва познатата на всички пациенти електрокардиограма, която се прави за минути. Програмата носи названието AI-ECG оценка на риска, или AIRE. Технологията ще бъде изпробвана в две големи болници в Лондон от средата на следващата година, но експертите се надяват, че ще бъде използвана масово в здравните служби в рамките на следващите пет години.

Д-р Арунашис Сау, кардиолог в Imperial College Healthcare NHS Trust – едно от двете участващи лечебни заведения – обяснява, че целта на AIRE не е да разработи нещо, което да замени лекарите, а да създаде нещо “свръхчовешко”.

Технологията “чете” резултатите от ЕКГ, за да разкрие модели в електрическите сигнали и да анализира генетична информация от структурата на сърцето, за да открие проблеми със сърдечния ритъм и сърдечна недостатъчност, преди те да се развият напълно.

“Опитваме да използваме ЕКГ като начин за идентифициране на хора, които са изложени на по-висок риск и след това може би ще се възползват от други тестове, които биха могли да ни кажат повече за това, което се случва. ЕКГ е много често срещан и много евтин тест, но той може да се използва за насочване към по-подробно тестване, което след това може да промени начина, по който проследяваме пациентите и потенциално да намали риска нещо лошо да се случи”, казва д-р Сау.

