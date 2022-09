Кралица Елизабет Втора е под лекарско наблюдение

Б ританската кралица Елизабет Втора е под медицинско наблюдение в Балморал, съобщи BBC.

Британският принц Чарлз и принц Уилям отидоха в Балморал, резиденцията на кралица Елизабет Втора в Шотландия. Към замъка пътуват принц Андрю, принц Едуард и съпругата му Софи. Принцеса Ан също е в Шотландия.

Всички деца на кралицата са в или пътуват към Балморал, уточнява кралският кореспондент на BBC Джони Даймънд.

Такава степен на сериозност не сме виждали досега. Самият факт, че изявлението е издадено, когато дворецът е толкова резервиран да прави коментари за здравето на кралицата, говори достатъчно, отбелязват от BBC.

BREAKING: Buckingham Palace says Queen Elizabeth II is under medical supervision because doctors are "concerned for Her Majesty’s health." https://t.co/BDDshBsx0K — The Associated Press (@AP) September 8, 2022

„След допълнителна оценка тази сутрин лекарите на кралицата са загрижени за здравето на Нейно Величество и препоръчаха тя да остане под медицинско наблюдение. В момента кралицата е в замъка Балморал в Шотландия“, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

Самото изявление, че лекарите на кралицата са загрижени за нейното здраве и тя остава под медицинско наблюдение, както и движението на най-важните членове на кралското семейство към Балморал, всичко това показва ясна степен на загриженост за здравето на 96-годишната кралица.

Фактът, че семейството се събира в Балморал, е показател за сериозността на ситуацията, отбелязват още от BBC.

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

BBC описва атмосферата в Обединеното кралство като "изключително тревожна"

Можете да видите загрижените лица в Камарата на общините, докато депутатите слушаха изявленията за цените на енергията и помощта за сметките от министър-председателя.

Раздаваха се бележки, информираха премиера, лидера на опозицията и председателя - и малко след това хората напуснаха залата.

Основното впечатление тук, в Уестминстър по време на обяд, е същото, което ще бъде и в цялата страна - едно от дълбоките безпокойства на нашите политически лидери и политици в по-широк план.

По-рано през деня стана ясно, че британската кралица е отложила заседание на консултативния си Таен съвет в сряда, след като лекарите я посъветвали да си почине.

Ден по-рано, най 6 септември, в разрез с традицията церемонията по назначаването на новия премиер на Великобритания Лиз Тръс се проведе именно в замъка Балморал, а не в Лондон.

Самата Лиз Тръс изрази загрижеността си за здравословното състояние на кралица Елизабет Втора в Twitter:

"Цялата страна е силно разтревожена от новините от Бъкингамския дворец този обяд.

Моите мисли, както и мислите на хората в Обединеното кралство, са с Нейно Величество кралицата и нейното семейство в този момент".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Архиепископът на Кентърбъри пожела на кралицата сила и комфорт:

"Моите молитви и молитвите на хората в Обединеното кралство са с Нейно Величество днес. Нека Божието присъствие укрепва и утешава Нейно Величество, нейното семейство и тези, които се грижат за нея в Балморал", написа Джъстин Уелби в Twitter.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022

Кралицата страда от „епизодични проблеми с мобилността“ от края на миналата година и след прекаран COVID-19 през февруари.

Още преди да се зарази с COVID-19, кралица Елизабет Втора значително облекчи графика си, след като през октомври миналата година прекара една нощ в болница. Причината за хоспитализацията ѝ така и не беше разкрита.