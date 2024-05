Какво представлява хлорпикрин, химическото оръжие, в чието използване САЩ обвинява Русия

И зползването и притежаването на химически оръжия е забранено от международното право.

Няколко държави продължават да поддържат активни програми за химически оръжия, въпреки международните усилия за унищожаване на съществуващите запаси.

Какво представляват химическите оръжия?

Химическо оръжие е всяко токсично химическо вещество, което може да причини смърт, нараняване, инвалидизация и сетивно дразнене, използвано чрез система за доставка, като артилерийски снаряд или балистична ракета. Химическите оръжия се считат за оръжия за масово унищожение и използването им във въоръжени конфликти е нарушение на международното право.

Основните форми на химическите оръжия включват нервнопаралитични вещества, мехурчета, задушаващи вещества и кръвни вещества. Тези агенти се категоризират въз основа на начина, по който въздействат върху човешкото тяло.

Нервни агенти. Като цяло считани за най-смъртоносните от различните категории химически оръжия, нервнопаралитичните вещества - под формата на течност или газ - могат да бъдат вдишани или абсорбирани през кожата. Нервните агенти потискат дихателните и сърдечносъдовите способности на организма, като причиняват тежки увреждания на централната нервна система, и могат да доведат до смърт. Най-разпространените нервнопаралитични вещества включват Sarin, Soman и VX.

Образуващи мехури агенти. Могат да бъдат под формата на газ, аерозол или течност и да предизвикат тежки изгаряния и образуване на мехури по кожата. Те могат също така да причинят усложнения на дихателната система, ако бъдат вдишани, и на храносмилателния тракт, ако бъдат погълнати. Често срещаните форми са сярна горчилка, азотна горчилка, луизит и фосгенов оксимин.

Задушаващи агенти. Задушаващите агенти са химически токсини, които директно атакуват дихателната система на организма при вдишване и причиняват дихателна недостатъчност. Често срещаните форми на задушаващи агенти включват фосген, хлор и хлорпикрин.

Кръвни агенти. Кръвоспиращите агенти нарушават способността на организма да използва и пренася кислород през кръвния поток. Кръвоспиращите агенти обикновено се вдишват и след това се абсорбират в кръвния поток. Често срещани форми на кръвни агенти включват водороден хлорид и цианоген хлорид.

Някои често срещани промишлени химикали, като например хлорът, не са забранени от Конвенцията за химическите оръжия от 1997 г., но ако се използват като оръжие, тази употреба е забранена от договора.

Средствата за борба с безредиците, като сълзотворния газ, се считат за химическо оръжие, ако се използват като метод за водене на война. Държавите могат законно да притежават средства за борба с безредиците и да ги използват за целите на вътрешното правоприлагане, но държавите, които са членки на Конвенцията за забрана на химическите оръжия, трябва да декларират какъв вид средства за борба с безредиците притежават.

Какво е хлорпикрин и каква е съдбата му в околната среда?

Периодът на полуразпад на хлорпикрин в песъчливо-глинеста почва е от 8-24 часа до 4,5 дни, като крайният продукт на разграждане е въглеродният диоксид. Хлорпикрин може да се образува по време на хлориране на питейна вода в присъствието на нитрирани органични замърсители. Ако се освободи във въздуха, налягането на парите от 23,8 mm Hg при 25 °C показва, че хлорпикринът ще съществува единствено като пара в атмосферата.

Хлорпикринът в парна фаза ще се разгради в атмосферата чрез реакция с фотохимично произведени хидроксилни радикали: полуживотът на тази реакция във въздуха се оценява на 123 дни. Хлоропикринът поглъща ултравиолетовата светлина в диапазона 280-390 nm и следователно може да бъде податлив на директна фотолиза. Продуктите на фотолизата на хлорпикрина са фосген, азотен оксид, хлор, азотен диоксид и динитроген тетроксид.

Хлорпикринът се разсейва от почвата предимно чрез изпарение, последвано от химическо разграждане и микробно разлагане. При редуциращи условия хлорпикринът е способен да претърпи редуктивно дехлориране. Изчислената константа по закона на Хенри е 2,51 × 10-3 atm-m3 mol-1 при 25 °C. Хлорпикринът не се движи бързо във водна среда, тъй като е само слабо разтворим във вода.

Данните за летливостта на полето предполагат, че значителна част от приложения хлорпикрин се отделя от почвата. Хлорпикринът е податлив на бързо разграждане в почвата както при аеробни, така и при анаеробни условия.

При взаимодействие с човек

Излагането на хлорпикрин причинява дразнене на очите и дихателните пътища, придружено от повръщане и диария.

Основните признаци и симптоми след инхалационно излагане на хлорпикрин включват кашлица, оток на лигавицата на носа и фаринкса и еритема, сълзене и ринорея. Съобщава се и за случаи на фатален белодробен оток с начало 3 часа след експозицията.

Хлорпикринът е силен дразнител за очите, който предизвиква парене в очите, болка в очите и сълзене след експозиция на очите. Тези ефекти могат да продължат до 30 минути или повече. Зачервяване и оток могат да се наблюдават 1 или 2 дни след експозицията. Дермалното излагане на хлорпикрин предизвиква силно дразнене на кожата.

US accuses Russia of using ‘chemical weapon’ in Ukraine https://t.co/k1LmbOMzlD — Syeda Shabana Ashraf (@SyedaShabanaAsh) May 2, 2024

Пестициди за гръбначни животни

Хлорпикринът се използва като фумигант за заешки бърлоги и като такъв е малко вероятно да предизвика токсикоза при домашните животни.

Хлорпикринът причинява силно дразнене на кожата, очите, дихателните пътища и стомашно-чревния тракт. Експозицията причинява сълзене, повръщане, болки в гърлото, диспнея и летаргия. Налице е дразнене на откритите лигавици, а дермалното излагане може да причини мехури. Вдишването или поглъщането може да доведе до метхемоглобинемия, а вдишването може да доведе до фатален белодробен оток.

Хлорпикринът е силно токсичен за нецелеви видове гръбначни животни. Той трябва да се използва само с подходящи лични предпазни средства, включително респиратор, очила и непропускливи ръкавици, гащеризон и обувки, без да се излага кожата. В района не трябва да има домашни животни.

Зайците, хванати в капан в хралупи, които са опушени с хлорпикрин, обикновено умират в рамките на 30 минути, но ако избягат от хралупите, могат да оцелеят няколко дни, преди да се поддадат на токсичните ефекти на хлорпикрина върху дихателните пътища или други системи. Въпреки това не се очаква хлорпикринът да се задържи в тъканите им.

US Accuses Russia of Using Chemical Weapon in Ukraine https://t.co/aHC648Aatu — Ukraine News🇺🇦 (@UaNews_online) May 2, 2024

Хлорпикринът е с кратък живот в околната среда. Той се разгражда от почвени микроби, като разграждането е по-бързо при топло време. Той се разгражда бързо и във водата, ако е изложен на светлина, и се разгражда в атмосферата чрез фотолиза. Не се поема от растенията и няма вредно въздействие върху тях.

Очна токсичност на химическите бойни вещества

Задушаващи агенти

Средствата за задушаване са хлорпикрин (PS; CCl3NO2), фосген (CG; COCl2) и дифосген (DP; ClCO2CCl3). Тези агенти увреждат носа, гърлото и белите дробове, като причиняват белодробен оток и дихателен дистрес (Dembek, 2007). Въпреки че дифосгенът има много сходни физикохимични свойства с фосгена, той лесно се кондензира до течност и следователно е по-лесен за обработка и съхранение. Очното дразнене, причинено от трите агента, се проявява при дози, които са еквивалентни на границата на обонятелната детекция. Острите симптоми на излагане на очите на фосген и дифосген (и евентуално хлорпикрин) се дължат на хидролизата им до хлороводород (HCl), което по същество представлява химическо изгаряне (Dembek, 2007).

Въпреки че липсват данни за острата патогенеза и токсикокинетиката при хора, причинени от фосген или дифосген, съобщава се, че очното дразнене, включващо парене, конюнктивит и сълзене, се развива в рамките на 20 минути след излагане на фосген с концентрация 12 mg/m3 (Bast and Bress, 2002). При концентрации от 30-40 mg/m3 се развива тежко очно дразнене. Въпреки че лошата разтворимост на фосгена във вода означава, че при хидролизата се образува минимално количество хлороводород, дори малки количества са достатъчни, за да предизвикат първоначално дразнене на очите, носоглътката и дихателните пътища. Контактът с течен фосген може да доведе до помътняване на роговицата и забавена перфорация, което съответства на химическо изгаряне и вероятно е резултат от въздействието на HCl върху роговицата.

The United States State Department has formally accused Russia of violating the Chemical Weapons Convention by reportedly deploying a chemical weapon against Ukrainian forces.



Read story:https://t.co/z3Jt7sHI1g#Russia #Ukraine #chemicalWeapon pic.twitter.com/iuFJ7s0iHX — The Asian Mirror (@theasianmirror) May 2, 2024

Концентрациите и времето на експозиция на човека са по-добре описани за хлорпикрина, който е приблизително една трета по-смъртоносен от фосгена с приблизителна средна смъртоносна доза от около 20 000 mg min/m3. При ниски концентрации хлорпикринът предизвиква обилно сълзене и конюнктивит. При високи концентрации той силно дразни белите дробове, очите и кожата. Така основните ефекти, наблюдавани при краткосрочно и дългосрочно излагане на хлорпикрин, са сетивно и респираторно дразнене.

Тези изследвания са в съответствие с по-новите констатации след промишлена авария в Калифорния, при която се е образувал шлейф от хлорпикрин с приблизителни концентрации във въздуха между 0,17-1,0 mg/m3 (Barry et al., 2010). От 324-те жители, които съобщават за симптоми, съответстващи на експозиция на хлорпикрин, 302 (93,2 %) са представили очни симптоми като сълзене, болка и парене в очите.

