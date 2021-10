Лекарите посъветваха кралица Елизабет II да си почива още поне две седмици

Б ританската кралица Елизабет Втора е била посъветвана от лекари да си почива още поне две седмици, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на Бъкингамския дворец, предаде БТА.

