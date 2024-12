Бил Клинтън е изписан от болницата

Е кспрезидентът на САЩ Бил Клинтън беше изписан от болницата, предаде Ройтерс.

Приеха Бил Клинтън в болница

Бил Клинтън беше изписан от болница във Вашингтон, след като е бил лекуван от грип, съобщи в Екс заместник-ръководителят на неговия екип Анхел Урена.

78-годишният Клинтън беше хоспитализиран в понеделник в Джорджтаун с висока температура, според същият източник.

