Как социалните медии и криптовалутите помагат на трафикантите на органи

С ърдечни клапи, кожа, роговица, средно ухо: Това са само част от човешките органи, които се обявяват за продажба в тайни групи в социалните медии, като на потенциалните купувачи се предлагат части от тялото по техен избор в замяна на хиляди долари в криптовалута, разкрива разследване на Newsweek.

Newsweek е проникнал в групи в платформата Telegram, в които се твърди, че се продават различни органи от т.нар. донори в рамките на по-малко известната тенденция за трафик на хора, която пренебрегва федералния закон.

Незаконната продажба на органи се осъществява или чрез трафик на хора с цел отнемане на органи, при който хората са принуждавани или експлоатирани и трафикирани, или чрез трафик на органи - незаконно боравене с органи, което включва продажбата им или обявяване на намерение за покупка или продажба.

Според доклада на Държавния департамент на САЩ за 2024 г. за трафика на хора бъбреците са най-често трафикираният орган, а жертвите на трафика са предимно мъже бежанци на възраст 30 години, според Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). Често се казва, че бъбреците им ще пораснат отново или че няма да има странични ефекти от даряването на органи.

Междувременно Службата на ООН за наркотиците и престъпността изчислява, че между 2008 г. и 2022 г. е имало около 700 жертви на трафик на хора с цел отнемане на органи, но мащабът на проблема не е известен и вероятно е много по-голям. През 2018 г. Световната здравна организация (СЗО) изчисли, че 10 000 бъбрека се търгуват годишно на черния пазар.

Подземна мрежа от продавачи на органи

Една група, която Newsweek откри, наречена „Продажба на органи в САЩ“, е форум на хора, които твърдят, че искат да продават или купуват органи, използвайки групата като посредник.

Мел Лутен, който ръководи групата и твърди, че е лекар, базиран в Калифорния, казва пред Newsweek, че е започнал бизнеса си преди година, за да „помага на тези, които страдат от проблеми като сърдечна или бъбречна недостатъчност“.

„Имаме екип от професионални хирурзи, които премахват и извършват трансплантацията в нашата клиника или в чужбина“, каза той пред Newsweek.

Той коментира, че притежава машини, които могат да поддържат органите за една година.

Мел Лутен предоставя на Newsweek информация за банковите си приходи и извлечения. Той разполага с над 16 милиона долара в две различни сметки в криптобанки.

Друга група инструктира заинтересованите лица да правят плащания в биткойни, за да получат съответните органи - от белите дробове, на цена от $10 800, до костен мозък за 1500 долара.

Newsweek посочва, че групата има 1044 абонати.

Трета група със 781 абонати, наречена „продавам, купувам бъбрек“, се описва като „най-големият търговски център за бъбреци“.

Тази група изисква плащания чрез TRC20, криптовалута, издадена от фирмата Tether.

Говорител на Tether казва пред Newsweek: „За разлика от fiat, с Tether всяко действие е онлайн, всяко действие е проследимо всеки актив може да бъде конфискуван и всеки престъпник може да бъде заловен. Ние работим с правоприлагащите органи.“

Говорител на Telegram каза пред Newsweek: „От създаването си платформата активно модерира вредно съдържание на своята платформа."

