Изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, пилотите са загинали

Изтребител Су-30 се е разбил днес по време на полет в руската Калининградска област и двамата пилоти са загинали, съобщи РИА Новости, като се позова на руското министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

🚨🇷🇺 The moment of the crash of the Su-30 fighter jet in the Kaliningrad region was reflected in the video. Two-man crew killed, no ground damage or casualties#Russia #Ukraine #Crimea #Niger #war pic.twitter.com/uygfhmDWRd