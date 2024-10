Израелски въздушен удар по джамия в Газа, 21 жертви

Г ражданската защита на Газа съобщи днес, че броят на убитите при израелски удар по джамия, превърната в приют за разселени лица в Дейр ал Балах, в централната част на Газа, е достигнал 21 души, а израелската армия обяви, че цел на удара са били бойци от палестинското движение "Хамас", предаде Франс прес.

„Броят на убитите достигна 21 души, а има и голям брой ранени след обстрела от (израелската) армия на джамия, в която са настанени разселени лица, пред входа на болницата на мъчениците от Ал Акса в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа“, заяви говорителят на Гражданската защита Махмуд Басал.

#IsraelPalestineWar: Medics reported that several people were killed and others injured in an #Israeli airstrike on a #mosque near Al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah, central #Gaza Strip.https://t.co/7jxOmLWShN