Израелската армия: Взехме на прицел над 300 обекта на "Хизбула" в Ливан

И зраелската армия обяви в изявление, че е взела на прицел днес над триста обекта на ливанската шиитска групировка "Хизбула" на ливанска територия, предаде АФП.

Преди това Израелските сили за отбрана казаха, че са нанесли около сто и петдесет удара в рамките на час тази сутрин - между 6:30 и 7:30 ч. местно време (също и българско).

Израел ще нанася удари по "Хизбула" все по-навътре в ливанска територия и израелската общественост трябва да запази спокойствие, заяви по този повод министърът на отбраната на страната Йоав Галант, цитиран от Ройтерс.

🇮🇱🇱🇧 -- BREAKING: The Lebanese government has reported a staggering toll from an Israeli airstrike, with at least 100 killed and more than 400 people injured.



The IDF has conducted a massive air operation, striking over 300 Hezbollah targets in Lebanon since morning. pic.twitter.com/UoQj31Acaf — Belaaz News (@TheBelaaz) September 23, 2024

"Действията ни ще продължат до постигане на целта ни - да осигурим безопасното завръщане на нашите сънародници от Северен Израел по домовете им. Това са дни, в които обществеността в Израел трябва да запази хладнокръвие", каза той.

Йоав Галант заяви по-рано днес, че е разговарял с американския си колега Лойд Остин за ударите, нанесени от израелската армия по обекти на "Хизбула" на територията на Ливан, предаде Ройтерс.

More than 300 intense Israeli airstrikes against southern Lebanon today



Lebanon Ministry of Health: 'The death toll is now atleast 100 and over 400+ wounded in today's Israeli airstrikes'



Israel is pushing Lebanon towards Third Lebanon war#Lebanon #Israel #Hezbollah pic.twitter.com/0epLsOpiaY — Cyber Psycho (@MrCyberPsycho) September 23, 2024

"Запознах министъра с оценката на ситуацията със заплахите, идващи от "Хизбула", и го информирах за операциите на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана), целящи да намалят възможностите на "Хизбула" за нападения срещу израелски мирни жители", заяви Галант в социалната мрежа "Екс" по повод разговора си с шефа на Пентагона.

"Обсъдихме и в по-широк аспект ситуацията в региона и заплахите, които представляват Иран и неговите проксита (подкрепяните от Техеран групировки - бел. ред.)", написа още израелският министър на отбраната.

IDF launches over 300 strikes on Hezbollah after stark warnings to Lebanese civilians https://t.co/VFfiTnQuQv via @timesofisrael

If Israel's people had to be displaced, so may these be also. Lebanon nor Iran, nor Turkey can have the land, The north all is Israel's. Encroachers! — Kaleenda Adon (@awakeisrael1) September 23, 2024

Междувременно Ройтерс предаде, че израелска ракета се е забила в необитаем планински район източно от пристанищния град Джбейл (Библос) в Ливан. Досега Израел не е взимал на прицел тази област в съседната държава, посочва агенцията.

Мястото се намира между села, населявани от християни и мюсюлмани шиити.

Говорителят на израелската армия - контраадмирал Даниел Хагари, отправи призив към гражданите на Южен Ливан да не се приближават до постове на "Хизбула", информира Ройтерс, като отбеляза, че населението там е получило и съобщение от ливански телефонен номер с инструкция мирните жители да спазват дистанция най-малко от един километър до позициите на групировката.

