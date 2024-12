Израел задържа директора на една от последните функциониращи болници в Газа

И зраелската армия задържа директора на една от последните функциониращи болници в северната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на палестински медицински служители. Агенцията добавя, че тази нощ девет души са били убити при удари.

Министерството на здравеопазването на Газа съобщи днес, че д-р Хусам Абу Сафия, директор на болница "Камал Адуан", е бил арестуван от израелските сили.

The #Saudi Arabian government and #Arab countries condemned Israel's destruction of one of the last operating hospitals in northern #Gaza ‘in the strongest possible terms’. #Palestine https://t.co/RWUGALxejt pic.twitter.com/GlFeFcFPWs