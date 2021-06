Израел нанесе въздушни удари по позиции на Хамас в ивицата Газа

И зраелските ВВС са нанесли удари срещу въоръжени позиции на Хамас в ивицата Газа днес в отговор на пускането на запалителни балони от територията, които са причинили пожари в полета в Южен Израел.

Това съобщи израелската армия, цитирана от Ройтерс.

Израелските въоръжени сили посочват, че са "готови за всякакъв сценарий, включително подновяване на боевете на фона на продължаващите терористични нападения от Газа".

