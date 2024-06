Изненадващият ход на Зеленски да смени висш командващ поражда въпроси

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски уволни генерал-лейтенант Юрий Содол като командващ обединените сили на армията на страната, малко след като бяха повдигнати въпроси относно неговата компетентност във войната срещу Русия.

(Във видеото: Зеленски: Мирни преговори - още утре, ако Русия напусне Украйна)

В понеделник украинският лидер обяви по време на вечерното си обръщение към нацията, че Содол ще бъде заменен от бригаден генерал Андрий Хнатов. Зеленски не посочи причина за уволнението на Содол. Той беше назначен за командир на съвместните сили през февруари.

