Издирват 30 души след свлачище в Бразилия (ВИДЕО)

Т елата на две жертви бяха открити след като по-рано тази седмица свлачище помете около 20 превозни средства на пътно платно в Южна Бразилия, предаде Франс прес. Съобщава се за най-малко 30 безследно изчезнали.

Калното свлачище погълна автомобили и тежкотоварни камиони в понеделник в южния щат Парана, където в продължение на няколко дни се изливаха проливни дъждове.

Снимки, публикувани от пожарникари, показват огромна кална площ ​​сред зеленината на буйната растителност. Калта е помела всичко по пътя си, като е затрупала няколко десетки метра от пътното платно. Виждат се и отломки от превозни средства.

Лошото време значително забави спасителните дейности.

Досега са открити шестима оцелели. Все още е трудно да се определи колко точно са изчезналите.

"Не можем да уточним точния брой, тъй като във всяка кола може да има от един до петима души. Предполагаме, че може да има от 30 до 50 изчезнали", заяви вчера на пресконференция полковникът от пожарната Маноел Васко.

#BREAKING #BRAZIL #BRASIL



🔴BRAZIL :#VIDEO MASSIVE LANDSLIDE ON THE BR 376 HIGHWAY IN GUARATUBA MUNICIPALITY, IN PARANA,



Many cars and trucks were buried.

1 person dead, many missing people.#BreakingNews #UltimaHora #Paraná #Guaratuba #Landslide #Deslizamiento #Deslizamento pic.twitter.com/3gs2BfBQ9H