Р уснак, който беше осъден във вторник в родината си на 2 години в наказателна колония за дискредитиране на въоръжените сили на страната, е избягал, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Алексей Москальов бил разделен с дъщеря си Мария,

откакто бил поставен под домашен арест в началото на този месец, а тя била преместена в дом за сираци, в родния им град Ефремов, на около 300 километра южно от столицата Москва.

