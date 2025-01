Италианското село забрани на жителите си да се разболяват

М алко италианско село забранява на жителите си да се разболяват тежко.

"На хората, живеещи в Белкастро, се нарежда да избягват да се заразяват с болести, които могат да изискват спешна медицинска помощ“, се казва в декрет на местния кмет Антонио Торкия, цитиран от BBC.

Белкастро се намира в южния регион Калабрия - един от най-бедните в Италия.

Торкия заяви, че този ход е „очевидно хумористична провокация“, но че има по-голям ефект от спешните съобщения, които той е изпратил до регионалните власти, за да подчертае недостатъците на местната здравна система.

Около половината от 1200-те жители на Белкастро са на възраст над 65 години, а най-близкото отделение за спешна помощ е на повече от 45 км, обясни кметът.

Той допълва, че до болницата може да се стигне само по път с ограничение на скоростта от 30 км/ч.

Дежурният лекарски кабинет в селото също е отворен рядко и не предлага обслужване през уикендите, празниците или в извънработно време.

Торкия заяви пред италианската телевизия, че е трудно „да се чувстваш в безопасност, когато знаеш, че ако имаш нужда от помощ, единствената ти надежда е да стигнеш навреме“ - и че пътищата са почти „по-голям риск от всяка болест“.

🚨JUST IN: Italian village forbids residents from becoming ill https://t.co/RYbgyZZtS9