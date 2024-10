ISW: Путин не е заинтересован от мирни преговори

К оментаторите от Института за изследване на войната (ISW) пишат, че руският президент Владимир Путин е незаинтересован от предметни мирни преговори с Украйна и използва предстоящата среща на върха на БРИКС, за да легитимира информационните операции на Кремъл, които представят Киев като нежелаещ да преговаря, предава "Украинская правда“.

"Путин се срещна с ръководителите на водещите медии на страните-членки на БРИКС в Москва на 18 октомври и каза, че Русия е готова за преговори с Украйна, но по-късно възрази, като заяви, че Русия е "готова да продължи тази битка“ и че "победата ще бъде наша", отбелязват от Института за изследване на войната.

