Исторически наводнения във Франция, двама загинаха

Д вама души загинаха, а един човек се издирва след като мощните порои ударили Южна Франция, предизвикаха мащабни наводнения, съобщава АФП.

Тялото на едната жертва е открито в селце, в региона Вар, на Средиземноморското крайбрежие на страната. Второ тяло – на мъж на около 50-годишна възраст, е било открито в колата му, която била отнесена от придошлите води в селцето Кабас.

Мъж на около 70 години беше обявен за изчезнал в селцето Сен Антоан дю Вар, след като излязъл от дома си посред нощ в най-големия порой.

От петък департаментите Алп Маритим и Вар са тежко засегнати от проливни дъждове и бури, които причиниха високи приливни вълни в крайбрежните райони.

Според местните власти дъждовете са били с "исторически" интензитет и нанесените от тях щети ще са "значителни".

В някои части на департамента Вар само за денонощие е паднало количество дъжд равно на три месеца валежи.

