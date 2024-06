Инцидент с фатален край: Покривът на летището в Делхи се срути

П окривът на новоремонтираната сграда на терминала на международното летище в Ню Делхи частично се срути при проливни дъждове рано, убивайки един човек и ранявайки осем други, съобщиха спасители.

"Осем души са ранени, един човек е загинал. Спасителните операции са приключили", заяви за АФП Атул Гард, директор на пожарната служба в Делхи.

One person died and five were injured after a portion of the roof of the Delhi airport's Terminal-1 collapsed on cars, including taxis, amid heavy rain early Friday, Delhi Fire Services (DFS) officials said.



