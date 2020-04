Японски медии: Ким Чен-ун е във вегетативно състояние

Я понските медии твърдят, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е във вегетативно състояние след процедура за поставяне на стент.

Според изданието Shukan Gendai, цитирано от Fox News, Ким колабирал по време на посещение в селски район през април. Наложила се интервенция за поставяне на стент. Хирургът, отговарящ за операцията на Ким, бил затруднен заради наднорменото тегло на севернокорейския лидер и бил твърде нервен по време на операцията, което довело до забавяне и Ким останал във „вегетативно състояние“.

Наистина ли Ким Чен-ун е на смъртно легло

Слухове за влошено здравословно състояние на Ким Чен-ун се появиха още в началото на седмицата. "Никой не е потвърдил това, не знаем", коментира американския президент Доналд Тръмп във вторник.

Kim Jong Un is in a "vegetative" state following a “cardiovascular surgical procedure" that left him in "grave danger."https://t.co/kZBtUnX7xq