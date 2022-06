Япония: Забраната на еднополовите бракове не нарушава конституцията

Я понски съд вчера се произнесе, че забраната на еднополовите бракове в страната не е в нарушение на конституцията и отхвърли искания за обезщетения от три двойки, които твърдят, че правата им на свободен съюз и на равенство са нарушени, предаде Асошиейтед прес.

Решението на окръжния съд в Осака е второ по въпроса и не е в съответствие с миналогодишно произнасяне на съд в Сапоро, който прие, че забрана на еднополовите бракове е неконституционна.

Последното съдебно решение илюстрира колко поляризирани са становищата по въпроса в Япония, единствената членка на групата на най-развитите индустриални държави Г-7, която не признава еднополовите бракове.

В съдебното решение се посочва, че се отхвърля искът на еднополови двойки за обезщетение от 1 милион йени (7400 долара) за търпени щети от дискриминация.

Ищците – две мъжки двойки и една женска, бяха сред 14-те еднополови партньори, които през 2019 г. заведоха дела срещу правителството в пет големи града – Сапоро, Токио, Нагоя, Фукуока и Осака, за нарушаване на правата им на свободен съюз и равенство. Те твърдяха, че са били незаконно дискриминирани като са им били отказани същите икономически и правни облаги, от които хетеросексуалните се ползват чрез брачен съюз.

Подкрепата за сексуалното многообразие в Япония расте бавно, но все още липсва законова защита за лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални хора. ЛГБТ лица често са дискриминирани в училище, на работното място и у дома, което кара много от тях да крият сексуалната си идентичност.

