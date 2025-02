Службата "Коперник": Миналият месец е бил най-топлият януари в историята

М иналият месец е бил най-топлият януари в историята на света, с което продължава поредицата от екстремни глобални температури въпреки преминаването към охлаждащото явление "Ла Ниня", заявиха учени от Европейския съюз, цитирани от Ройтерс.

Януари продължи серията от необичайно топло време, при която през 18 от последните 19 месеца средната глобална температура е била с над 1,5 градуса по Целзий по-висока от прединдустриалния период, съобщи в месечния си бюлетин Службата на ЕС за климатични промени „Коперник“

