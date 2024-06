"Ние сме се подготвили за най-лошото": "Хизбула" заплаши Кипър с война

Р ъководителят на ливанската терористична групировка Хизбула Хасан Насрала заплаши Кипър с война, предаде АФП.

"Отварянето на кипърските летища и бази за израелския враг, за да атакува Ливан, би означавало, че кипърското правителство е част от войната и съпротивата ще се справи с него като част от войната", заяви Насрала в телевизионно обръщение.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah threatens war with Cyprus if island continues to allow Israeli military use of bases and airports.



