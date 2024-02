Хеликоптер се разби в морето край Норвегия, има загинал и ранени

Е дин човек загина, а петима са ранени, след като хеликоптер падна в морето край Западна Норвегия, съобщи норвежката полиция, цитирана от Ройтерс.

Авиоинцидентът е довел до временно спиране на транспорта до и от дълбоководните нефтени и газови платформи в Северно море.

Helicopter crash lands in ocean off Norway, all 6 aboard rescued https://t.co/nUY76vlO86 pic.twitter.com/eZ9YMvcxS3