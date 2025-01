Хари и Меган в готовност за евакуация

Принц Хари и Меган Маркъл са изправени пред опасността да бъдат евакуирани от лъскавото си имение, след като апокалиптичните пожари в Лос Анджелис наближават дома им в Монтесито, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Монтесито сега е с предупреждение „червен флаг“,

което беше издадено за по-голямата част от Южна Калифорния, докато Лос Анджелис се готви за ветрове с ураганна сила, които се очаква допълнително да разпалят смъртоносната стихия, която опустоши района.

От пожарната в Монтесито казаха, че силните ветрове могат бързо да разпалят пожарите още повече и предупредиха

местните жители да бъдат „готови да се евакуират“.

Prince Harry and his wife Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, visited the Pasadena Convention Center on Friday, where evacuees of the Eaton Fire are sheltering. Celebrity chefs José Andrés of World Central Kitchen and Roy Choi were also on hand serving meals. pic.twitter.com/op4jP2xgAg

Това означава, че британският принц Хари и бившата актриса Макръл, които само преди няколко дни отвориха дома си за приятели и близки, принудени да напуснат къщите си заради стихията, може да бъдат принудени да напуснат имението си за 29 млн. долара.

43-годишната Меган и 40-годишният Хари посетиха жертвите на пожарите в Лос Анджелис, като направиха дарения чрез своята фондация Archewell и през уикенда сервираха храна на оцелелите заедно със съпругата на изпадналия в затруднение губернатор Гавин Нюсъм.

Посещението им накара някои да обявят херцозите на Съсекс за „туристи“, посещаващи бедстващи места, за да си направят реклама.

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive "photo op" they achieved. They are "touring the damage"? Are they politicians now? They don't live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y