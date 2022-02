Григор Димитров отново е с COVID-19

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров е дал положителен тест за COVID-19, което автоматично го изважда от турнира ATP 250 в Далас, където бе записан за участие, съобщиха организаторите, цитирани от Gong.bg .

Димитров за втори път е заразен с коронавирусa, след като първият път беше през лятото на 2020 година, след участието му на организираните от Новак Джокович турнири от Adria Tour, когато всичките официални тенис състезания бяха спрени заради пандемията.

Първата ракета на България трябва да се изолира и да се надява, че може да вземе участие в турнира в Акапулко след три седмици, за който също е потвърдил, че ще бъде част от основната схема.

Австралиецът Ник Кирьос, който наскоро спечели титлата на двойки със сънародника си Танаси Кокинакис на Откритото първенство на Австралия, получи „уайлд кард” за участие в Далас.

