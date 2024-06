Горски пожари в Югоизточна Турция: Пет жертви, десетки ранени

Горски пожари всяха раздор в няколко югоизточни села в Турция, раниха десетки хора и доведоха до смъртта на петима, съобщи днес министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа, цитиран от АФП.

"Петима души са загинали, а 44 са ранени, 10 от тях тежко" в два района близо до град Мардин, написа Фахреттин Коджа в социалната мрежа „Екс“.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват огромен пожар, който осветява небето през нощта с големи облаци дим.

Massive fire breaks out in Çınar of Diyarbakır of #Turkey 🇹🇷 #extremeweather #climate #nature #wildfires #forestfire #breakingnews pic.twitter.com/U7MVZr0mzq