Голям пожар в жилищна сграда в Ню Йорк

П ри пожар в жилищна сграда в Бронкс, Ню Йорк са пострадали 54 души, съобщи телевизионният канал NY1, като се позова на служители на пожарната.

"От пожарната служба съобщават, че 54 души са били ранени. Повече от 30 от тях са откарани в болници със сериозни наранявания. Според пожарникарите пламъците са избухнали на третия етаж и са достигнали до 19-ия етаж", информира NY1.

5-alarm fire in New York City leaves at least 60 injured https://t.co/7eajD7GWmP — MCU Times (@mcutimes) January 9, 2022

По-рано от пожарната съобщиха, че около 200 пожарникари работят на мястото на инцидента на 333 East 181st Street в Бронкс, а поне 31 жители са сериозно ранени.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022