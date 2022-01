Голям пожар в парламента в Кейптаун (СНИМКИ)

Г олям пожар избухна тази сутрин в южноафриканския парламент в Кейптаун, съобщиха журналисти на Франс прес от мястото на събитието. Над сградата се издигна колона от гъст дим.

#Fire erupts at South African #parliament building in #CapeTown | https://t.co/24ZXR6xnNg |

"Покривът се подпали и сградата на Националното събрание гори", заяви за АФП говорител на спасителните служби. Той добави, че пожарът не е овладян и са извикани подкрепления.

BREAKING: Parliament Is On Fire In Cape Town, South Africa



