Голям пожар в жилищна сграда в Ню Йорк

Г олям пожар се разрази в жилищна сграда в Бронкс, Ню Йорк. По информация на abc7ny 19 души са починали, като сред тях има 9 деца.

Над 60 души са ранени, посочват от американската медия, като 32 от тях са с опасност за живота.

"Повече от 30 души са откарани в болници със сериозни наранявания. Според пожарникарите пламъците са избухнали на третия етаж и са достигнали до 19-ия етаж", информира по-рано NY1.

5-alarm fire in New York City leaves at least 60 injured https://t.co/7eajD7GWmP — MCU Times (@mcutimes) January 9, 2022

По-рано от пожарната съобщиха, че около 200 пожарникари работят на мястото на инцидента на 333 East 181st Street в Бронкс, а поне 31 жители са сериозно ранени.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

Breaking: At least 63 injured after building fire in Bronx, New York. pic.twitter.com/tWMb8TT42l — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 9, 2022

"Това ще се превърне в един от най-ужасните инциденти с пожар, които сме виждали в историята на Ню Йорк", заяви кметът Ерик Адамс.

BBC припомня, че инцидентът се случва няколко дни, след като пожар в жилищна сграда във Филаделфия погуби 12 души, включително 8 деца. (Повече по темата вижте във видеото по-горе.)