"Махайте се! Убийци!": Гневни испанци посрещнаха крал Фелипе VI с обиди и кал

Т ълпа от разгневени испанци хвърляше кал и крещеше обиди по испанския крал Фелипе Шести и правителствени служители при първото им посещение в един от най-пострадалите от наводненията градове, предаде Асошиейтед прес.

Правителствени служители придружаваха монарха в град Пайпорта, близо до Валенсия, един от градовете, които пострадаха най-много. Фелипе Шести се опитваше да разговаря с местните жители, докато други крещяха наоколо.

Наложи се полицията да се намеси, като някои от органите на реда бяха на коне, за да удържат тълпата от няколко десетки души.

"Махайте се! Махайте си!" и "Убийци!" крещеше тълпата наред с други обиди. Служители на охраната разтвориха чадъри, за да предпазят краля и официалните представители, докато протестиращите хвърляха кал по пътя им.

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain’s Valencia region.



Read more here ⬇️https://t.co/KpKyV70gx7 pic.twitter.com/qc7UGJOz8I — The Telegraph (@Telegraph) November 3, 2024

Кралят запази спокойствие и направи няколко опита да разговаря с отделни жители. Един от хората се разплака на рамото му, а друг се ръкостиска с него, видя репортер на АП.

Това е безпрецедентен случай за кралския двор, който полага големи усилия да изгради имидж на Фелипе Шести на монарх, харесван от нацията, отбелязва АП. Днес обаче общественият гняв заради начина, по който властите реагираха на бедствието, достигна своя връх, добавя агенцията.

Кралица Летисия и регионалният президент на Валенсия Карло Масон също бяха на посещението.

#Spain #KingFelipe #QueenLetizia #paiporta

OBSCENITIES AND MUD- SLINGING GREETS KING

There has Been Unprecedented Anger Directed At Spain's King Felipe As Angry Locals In #Valencia Throw Missiles And Insults For A Perceived Lack Of Action Following The #Floods Tragedy pic.twitter.com/5kNZwI59a6 — TONYINBHAM (@TT0121) November 3, 2024

Над 200 души загинаха при наводненията тази седмица, а домовете на хиляди бяха разрушени от водата и калта. Най-малко 60 от загиналите са в град Пайпорта. Наводненията започнаха да заливат града, а регионалните власти издадоха предупреждение по мобилните телефони, което прозвуча с два часа закъснение.

Още повече гняв предизвика неспособността на властите да реагират бързо на последствията. По-голямата част от разчистването на калта и отломките бе извършено от местни жители и хиляди доброволци.

"Загубихме всичко!", крещеше един от протестиращите.

People aren't happy (not surprising). They threw mud and shouted insults and the King as he arrived in Piaporta, Valencia...pic.twitter.com/lqcJO1XyCG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 3, 2024

Министър-председателят Педро Санчес трябваше да придружи краля при посещението, но не е ясно дали Санчес е бил там в момента, в който кралят и останалите официални представители са били замервани с кал, отбелязва АП.

Фелипе разговаря с няколко души, като потупа по гърба две жени и ги прегърна набързо, а по черното му палто се виждаха кални петна.

Според журналист от испанската телевизия Ер Те Ве Е, намиращ се близо до Фелипе, една жена се разплакала и му казала, че няма храна и памперси, а друг човек казал "не ни изоставяйте".

Монархът и останалите официални представители си тръгнали след около половин час.

Вижте повече в нашата галерия :

* Видеото е архивно!

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase