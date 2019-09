Е мигрант от Африка, за който се смята, че е от ганайски произход, взе малко момиче за заложник в германския град Визмар.

Извънредната ситуация се разви в местен център за чужденци, съобщиха от градското полицейско управление.

Според последната информация, детето може да е мъжа. Той го използва като средство за упражняване на натиск върху властите, за да го оставят в Германия.

Полицията отцепи сградата и води преговори с похитителя. Всички служители в Службата за управление на чужденците бяха евакуирани, според директора на местната администрация Кирстен Вайс.

Състоянието на детето се наблюдава от лекар по всяко време. Предполагаемият му родител се опита да убеди властите да направят тест за бащинство, който, ако е положителен, би го спасил да бъде изгонен от Германия.

Германската полиция в крайна сметка задържа мъжа от Гана, който в продължение на пет часа държа детето за заложник в Агенцията за чужденци, опъвайки по този начин да предотврати своята депортация.

#polizeieinsatz in #wismar. Ein Mann hält einen Säugling in seiner Gewalt. Am Abend überwältigt ihn das #sek. https://t.co/5ZdUAVh0e2 pic.twitter.com/aZBxw9nasI