Германия търси газ от страните от Персийския залив

Германският министър на икономиката Роберт Хабек поема към Персийския залив през уикенда от опит да сключи сделки за доставка на природен газ и така да намали зависимостта на страната си от Русия, предаде ДПА.

Първата спирка на Хабек е Катар, един от най-големите световни производители и износители на втечнен природен газ, но повечето от продукцията му отива в Азия. Министърът ще бъде посрещнат в Доха от емир Шейх Тамим бин Хамад ал Тани.

⚡️ Minister: Germany to stop most Russian oil imports by end of 2022.



German Economy Minister Robert Habeck also told the Frankfurter Allgemeine Zeitung that Germany would stop importing Russian coal by fall. Yet, he added that it’s hard to halt imports of Russian gas.