Фон дер Лайен: Поздравления, Кирил Петков!

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства в своя профил в Туитър избирането на Кирил Петков за министър-председател на България.

„Поздравления за избирането Ви за министър-председател на България, Кирил Петков“, написа тя. „С нетърпение очаквам да се срещнем в четвъртък“.

„Нека започнем да работим заедно за бързото стартиране на #NextGenerationEU в България, за да осъществим успешно зелено и цифрово възстановяване“, призова Фон дер Лайен.

В четвъртък е последната за годината среща на върха на лидерите на страните от Европейския съюз, на която Кирил Петков ще присъства за първи път в качеството си на нов български премиер.

