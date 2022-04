Европейската космическа агенция спира сътрудничеството с Русия

Е вропейската космическа агенция прекрати сътрудничеството с Русия за три мисии до Луната заради руската инвазия в Украйна, след предходно решение да направи същото за мисия до Марс.

Агенцията "преустановява съвместните дейности" по "Луна"-25, 26 и 27 - серия от руски лунни мисии, на които европейската агенция е трябвало да тества ново оборудване и технологии.

В края на март сътрудничеството по ExoMars - мисия, която предвиждаше изстрелването на марсоход, който да търси признаци на живот, също беше спряно.

The ESA announced that it would halt "cooperative activities" on Luna-25, 26, and 27, which are a series of #Russian lunar missions that the agency had planned to test new equipment and technology.#Russia#EU https://t.co/th4s2g7kX8