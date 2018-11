Спасители в Сицилия откриха труповете на 9 души в наводнена къща в Сицилия след силни дъждове в региона, предаде ДПА, като цитира съобщение на местните власти в Туитър.

В жилището в Кастелдача, недалеч от сицилианската столица Палермо са били открити майка, баща, техни родители и деца. Според местните медии, жертвите са били от две семейства.

Равнището на водата в местна река се повиши бързо след проливни дъждове в региона.

В град Викари беше открито тялото на още един човек, съобщава агенция АНСА.

През последната седмица в Италия проливните дъждове, бури, урагани, свличания на земни маси и ураганни ветрове причиниха смъртта на над 15 души.

Via Porta di Castro in Palermo, Sicily turned into a flood torrent under the torrential rainfall tonight, November 2/3. Video: F. Masaro / Associazone MeteoPalermo pic.twitter.com/WJgKr8fw9L